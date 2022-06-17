Dada信有因果 唔敢搶人老公

陳靜（Dada）在新片《焚身》中飾演痴情第三者，介入鄭嘉穎和朱晨麗的婚姻中，更出盡招數搶人老公。現實中嘉穎既是慈父又是愛妻號，他直言就算遇到誘惑，都不敢出軌，因為自己非常珍惜家庭，實在負擔不起後果。



至於Dada則形容自己對愛情是非常理性和黑白分明，對於有另一半的異性會保持避忌，以免引起不必要的誤會，「因為這些事不可以犯錯，我不想別人這樣對我，所以我也不會這樣對人，我相信有因果的。」