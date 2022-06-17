■宋熙年出席推廣本地食材活動。

任達華與宋熙年昨日到中環出席推廣本地食材活動，華哥更為此到元朗的農地及漁塘影相，笑言當日天雨，助手更跌落魚塘，而他最擔心是整濕相機，最終影了50多張心水靚相。華哥笑言自小已愛食蕃薯及番薯葉，近年因疫情出現了不少廚神，但他則愈食愈簡單，他笑言：「我出門拍戲只需要帶雞蛋、番薯和溫水便可以。」不少人都讚華哥保養得宜，他笑稱朋友都指他背影似廿多歲後生仔，更自爆有4粒朱古力腹肌。談到父親節將到，華哥透露已相約家中兩位「高妹」，即太太琦琦及女兒Ella食飯慶祝，笑言在家中他身高和地位都低，他又透露會下廚炮製一道自己喜歡的餸菜，問到有何願望？他笑說：「當然是身體健康！」