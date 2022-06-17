諸葛紫岐重踏天橋 行「貓步」慶回歸

■名模出身的諸葛紫岐（左）前晚在台上示範旗袍。

諸葛紫岐前晚出席「香港島婦女聯會」舉辦的慶祝香港回歸25周年活動「中華傳統文化展演──詩詞歌賦頌中華 灣區麗影耀香江」，身為該會會長之一的Marie，事隔逾8年再踏上大會模特兒天橋，穿上旗袍行「貓步」，展現東方女性魅力。談到後日就是一年一度的父親節，問Marie和老公薛嘉麟會如何慶祝？她說沒有特別安排節目，因近兩年疫情下沒外遊，她已變得不太着重節慶。另外，早前疫情緩和，Marie和老公外出晚膳，3歲的孻仔薛華舜就頻致電問她何時回家，她笑指這位「小情人」有點煩呢！