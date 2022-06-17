自由身個幾月拍廣告勁賺6位數 余德丞預告同ViuTV好多合作計劃

■Dickson跟Do姐主持《口水多過浪花》，最初壓力好大。

■近日Dickson拍片透露，再上ViuTV錄影節目。

■Dickson透過自己頻道公開離巢消息，此片更有接近100萬瀏覽量。

■Dickson的個人頻道成立逾兩年，現有6萬多訂閱。

■Dickson好為食，講飲講食的【美食收割Dick】片量最多。

■Dickson早前為「9BoThew 膠保廢」拍片「試伏」，引起餐廳老闆不滿報警，並要求道歉，因牽涉法律問題，他不再回應。

■Dickson在網片再出自己留鬚相澄清，勁搞笑！

■Dickson笑言被網友質疑鬚刨廣告「造假」，「啲人唔信我有鬚喎！話後期畫落去，我都係男人嚟，特登留咗4、5日拍，仲要嗰幾日唔做得嘢。」

■Dickson拍片大部份工作自己包辦，雖然吃力，但滿足感特別大。

余德丞（Dickson）上月離開工作8年的TVB，即涉獵多個範疇，自認Slash一族的他，努力向KOL發展，而經營逾兩年多的YouTube頻道，亦得到網民力撐，訂閱人數激增5倍，最重要深得廣告商歡迎，自由身個多月已接拍多個廣告勁賺6位數。剛於商台《口水多過浪花》變固定主持的他，自爆曾經請辭，又透露跟ViuTV將有好多合作計劃，未來更希望開個人工作室，自己捧自己。採訪：杜杜 攝影：梁有財場地：The Fleming Hong Kong離巢前，Dickson的個人頻道只得1萬多訂閱，短短個多月已增至6萬多，他認為原因好簡單，「我唔係恆常拍片，恆常拍片後多咗一班支持我嘅朋友，好開心佢哋會畀好多意見我。」每周Dickson都會有新片上架，雖然分美食、生活及遊戲三個主題，但為食的他以拍飲食片為主，「我好鍾意食嘢，使錢喺食嘢多過買衫，食一餐好食嘅嘢令我滿足又開心，唔理貴定平，最緊要好食。」堅拒拍攝貸款廣告同為YouTuber，Dickson不敢視已上神台的林芊妤（Coffee）為目標，「佢太勁，我冇可能去到嗰個位，我只希望我嘅片得到認同。」未來他會發掘更多題材拍片，例如打機片。拍片一腳踢的他，認為離巢前參與《真女神轉身》最有幫助，「節目嘅定位、資料搜集、構思內容、搵女嘉賓，甚至擺機位，我都有幫手，8年練習去到最尾有份製作嘅綜藝節目，幫咗我好多，自己出嚟拍片，識得點樣拿捏。」Dickson坦承靠頻道收入搵唔到食，不過他拍片風格得到不少廣告客戶欣賞，已接了多個網上廣告，雖然壓力大，但滿足感亦大，「1分鐘之內個客要有咩shot，點樣融入去係吃力嘅，要花多啲時間，但最後個客同觀眾都鍾意睇，會好開心。」剛出街有鬚刨和電訊廣告，他預告還有日本服裝連鎖店等不同類型廣告，甚至有電視廣告搵上門，收入亦好滿意，「點都有6位數，但啲人見到6位數就會諗90萬，哈哈！好開心，最主要係滿足感，有時唔係收嗰份錢係咪賺到最盡，係當中個過程學到嘢。」不過他強調貸款廣告就一定唔會接，「有機會令到人身敗名裂，呢個係我其中一個底線，無論酬勞幾多都好，都會落閘。」感激Do姐不斷提點Dickson開拓的新一瓣，就是為商台《口水多過浪花》擔任客席主持，他感激Do姐的幫助，「佢係個好值得信賴嘅前輩，我的確問過佢好多意見，當然佢唔會捉住你點樣行啦！但係會畀個方向你思考，o依家每日都會問我工作成點，好開心得到佢嘅提點。」不過Dickson自爆曾主動請辭，「第一個禮拜做得唔好，我亦都好擔心，唔想畀人負面感覺，我同佢哋講不如唔做啦！但佢哋都有鼓勵我試多陣，返份工試用期都唔會得幾日，好開心同多謝商台畀機會。」繼早前亮相Now Sports節目《Football Party Room》後，Dickson預告將會跟ViuTV有不少合作，「暫時上咗兩個綜藝節目做嘉賓，劇集都接洽當中。」ViuTV強項是真人騷，Dickson都想一試，「不如試下煮嘢食，我好地獄㗎！覺得自己好識食，但煮係完全O分，呢個想挑戰吓。」但探靈就咪搞佢嘞。自由身的Dickson，暫無意再簽公司，反而想自組個人工作室，「有諗過呢個方向，但係再睇定啲先，始終都係1個月，希望做得再成功啲，跟住有自己團隊。」他又自誇會是好老闆，「對幫過我嘅人會對佢哋好好，如果我將來搵你做嘢嘅話，放心跟我。」親自接洽工作的他，坦承最難是傾價錢，「講到錢呢樣嘢真係好尷尬，收得太平自己唔舒服，但畀得太多佢又唔舒服喎！攞個中間位，大家互相尊重。」