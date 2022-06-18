陪審員揭敗因 ﻿被質疑流「鱷魚淚」﻿﻿安柏赫特﻿﻿﻿

■尊尼特普贏了官司，亦成功挽回形象。

尊尼特普與前妻安柏赫特的世紀互控誹謗官司，在本月初審結，安柏大敗並要向尊尼賠償巨款，有該案陪審員受訪透露安柏的落敗主因。安柏赫特敗訴後受訪，稱自己未獲公平對待。該案其中一名男性陪審員，早前則接受節目《早安美國》訪問，他透露尊尼特普在庭上的情緒一直很穩定，故可信度較高，但安柏赫特作供時，有很多地方說不通，她愛看着陪審團成員哭，亦令陪審員感到不舒服。該名陪審團成員說：「安柏回答一些問題時，看着我們哭兩秒，馬上就恢復面無表情！」極速變臉令多位陪審員認為她是在流「鱷魚眼」（虛偽），亦令陪審團認為她更像是施暴者！