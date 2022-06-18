任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月18日 星期六
熱門： 許方輝檢疫酒店加息酒吧快測八達通消費券

日報新聞 > 娛樂

湯漢斯爆粗護妻

2022-06-18 列印
■湯漢斯和太太甚恩愛。資料圖片
Previous Next

湯漢斯於紐約時間周三晚，與太太麗達韋遜離開一家餐廳時，被一群粉絲貼身尾隨，其中一名粉絲不慎撞到麗達，令她險告跌倒，湯漢斯即轉身向粉絲爆粗：「走X開！你們撞到我太太！」

另外，湯漢斯早前在澳洲現身時手震震，有紐約名醫指他可能是患柏金遜症早期徵兆；另有名醫就指，糖尿病患者血糖過低亦會有抖震情況。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd