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姜濤抵港冧接機粉絲

2022-06-18 列印
■姜濤回港繼續冧粉絲。資料圖片
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MIRROR成員姜濤結束美國之旅，昨日自新加坡轉機返抵香港機場，一身黑色運動裝「包到密」的他，眼神看來帶倦意。

大批粉絲聞風守候接機，姜濤邊行邊不斷向粉絲打招呼。他亦在社交網發文稱「I'm back」，粉絲們紛留言表示歡迎及說「好掛住你」！■姜濤向粉絲揮手打招呼。
■姜濤向粉絲揮手打招呼。
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