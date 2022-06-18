再出世 胡美貽變髮靠劉海遮傷口 C君率23 J2ers 參與電視大賽：打好場波

■洪永城與梁諾妍首次夫妻檔在同一電視台宣傳。

■胡美貽（右）與陳欣茵都有份拍攝《鋪鋪Poker》。

■林沚羿跳出《聲夢》成為J2ers。

■C君跟柏檔盧思麟出席活動。

■楊尚友及蘇民峰都有份參與節目。

■張馳豪昨亦有份出席活動。

■為配合「再出世」的主題，所以J2台亦有新台徽。

■有「狂野空姐」稱號的廖慧儀，落戶J2。

TVB昨舉行《J2再出世》活動公布J2台將換上新標誌，同時推介於6月20日起播放的18個新節目及23位年輕新人J2ers。J2台創意總監鄭詩君（C君）自認只是創意看更，對於電視大戰一觸即發，C君認為大戰似互相傷害，現在其實是電視大賽，應互相欣賞和尊重，目標是打好場波。文：李文偉 圖：羅安強創意總監C君表示18個節目都沒親自落場，因23位新J2ers已很好睇，他自認只是創意看更，新意念由大家一齊構思，若翡翠台適合就給翡翠台，J2有發揮就用，新節目早在幾個月前籌備，但因疫情延後，安排在6月20日播出並非刻意，笑言蘇民峰也指這是個好日子。問到老闆是否對意念極之滿意，推高到無限預算？C君笑言：「是極高的支持，但有限的預算！」賽馬節目無法調動問到是日活動可會算是成績表？C君表示：「最近大家講電視大戰，我不喜歡這個詞語，好似互相傷害，現在是電視大賽，大家互相欣賞互相尊重，這個圈沒相像中大，J2台在賽道剛剛起跑，能參與就是榮幸，未有成績反而是最好玩的時機，出來每一步都是成績，現在目標是打好場波。」問到有沒有收視壓力？C君反而最擔心節目是否好看，有些節目就算好看，但仍有空間再做好些和提高格調。C君又提到23位新人是監製團隊逐一面試，眾人表現出最真實一面，每個節目都有機會嘗試，他笑言若有人做十幾個騷，而有人只得一個騷，就要諗諗問題所在，他希望留強但不會汰弱。談到性話題或靈異這類踩界節目得以繼續，C君直言節目的確有好表現，關鍵在於是否有人夠膽參與，23位新人試過之後可選擇是否退出。而賽馬節目亦會繼續在J2播，C君笑言有後生女要求千萬不要郁動賽馬節目，他表示並非由他決定。洪永城夫妻檔同台洪永城與梁諾妍夫妻檔現身活動，兩人坦言已久沒一齊見傳媒，更首度在同一電視台宣傳，梁諾妍客串主持節目，洪永城叫太太多些一齊做節目，她直言想夫妻一齊主持，但要視乎節目題材，最緊要觀眾開心，然而洪永城卻表示不太想，梁諾妍承認兩公婆一齊開工有難度，要傾一傾，幸有兩人的媽媽幫手湊BB，加上BB不難照顧。談起女兒，梁諾妍形容百分百似洪永城，連髮線都一樣，指他基因強大，讚女兒笑起來很可愛，笑言幸好雙眼夠大不似爸爸。洪永城談到跟C君雖然友好，但對方每日在公司度橋，已久沒一齊食飯，而自己雖已做爸爸，仍會繼續拍劇，稍後將到內地拍劇賺奶粉錢，梁諾妍亦說想嘗試拍劇。陳欣茵「仆身仆命」「J2ers」胡美貽（Nicole）剪了一頭短髮示人，她更剪掉長髮以新形象示人，目前她有《鋪鋪Poker》與《港姐野人》兩個新節目，當中拍《鋪》時，她被方力申所傷導致頭部縫針，她表示剪髮主要是開劇，也想在J2有新形象，問到康復情況，她表示仍有一指節長的傷口，被指為節目犧牲，她笑言不算是犧牲。而「J2ers」陳欣茵（Sonya）也有參與《鋪》，她透露嘉賓都是大卡士，提到在台上大合照時不慎跣腳，她笑說：「因為我說放下包袱，突然就一身輕衝上台，我是為J2仆身仆命呀。」她又笑言有男生熱心扶她才令跣腳一幕顯眼，笑指J2好有愛。