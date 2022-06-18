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竹內新木齊告確診 《六本木》如期首播

2022-06-18 列印
■竹內和新木確診後即停工，並接受居家隔離。
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韓劇《梨泰院Class》的日本版《六本木Class》將於下月7日首播，台前幕後正密鑼緊鼓拍攝，但昨日爆出男主角竹內涼真及其中一位女主角新木優子均告確診新冠病毒！電視台方面表示，該劇會按照原定計劃播映。

事務所透露，竹內目前未有病徵，正進行居家隔離及治療。新木原定昨日出席新片宣傳活動，但因確診而臨時缺席，她亦接受居家治療和觀察。
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