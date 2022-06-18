被何華超舔面濕吻施暴 林寶玉瞓身拍撞到頭痛：珍惜每個機會

興奮伸脷 ■片中何華超興奮對住Connie伸脷，拍前要調節心情。

慘遭蹂躪 ■戲中冇晒反應嘅Connie慘被何華超蹂躪。

合作愉快 ■Connie大讚超哥係好有禮貌嘅君子，合作愉快。

拋開包袱 ■Connie拋開經理人包袱投入拍戲。

中門大開 ■電影《我的筍盤男友》中Connie演情婦，「中門大開」好進取。

人夫結緣 ■電影《我的筍盤男友》中Connie演情婦，「中門大開」好進取。

人夫結緣 ■《愛•回家之開心速遞》中，跟麥秋成拍過咀戲。

愛演醜角 ■Connie覺得做醜角好有發揮。

「亞視一姐」薛影儀經理人林寶玉（Connie）被網民大讚索過阿儀好多，一直有做幕前的她有份參與新片《被消失的凶案》，雖然戲份唔多，但就相當搶戲。32歲嘅Connie扮演清純學生妹，慘遭無惡不作嘅何華超撞暈後施暴，施暴場口仲相當大膽。首次在幕前「激戰」，Connie堅定表示：「只要全情投入就會零包袱。」採訪：方騫平 攝影：沈健程片中林寶玉遭何華超撼頭埋牆，撞暈後慘被霸王硬上弓，零反應的Connie攤喺牀墊上，任由何華超伸脷舔勻全面再舔嘴邊，然後嚟個濕吻，最後加入連串粗暴肢體動作。Connie睇首映先發現原來呢場戲，拍出嚟嘅效果係咁大膽。讚超哥係君子處女下海面對施暴戲，Connie坦言初時都有啲擔心，所以拍前都要調節自己，要拋開經理人包袱，全情去投入嗰個環境。她大讚超哥係好有禮貌嘅君子，所以釋除晒疑慮：「拍攝前，超哥先同我講點樣做、會有乜動作，每個步驟都同我溝通好晒，為咗做到更加猥瑣，仲臨時要求加插伸脷舔面動作，因為拍得太過投入，加上跟拍檔有互信，我都唔記得晒當時拍咗啲乜。哈！當時撞到個頭仲好痛，我真係有啲迷迷哋。」堅守三點不露問到拍埋身「動作戲」可會尷尬？Connie好pro咁話：「鏡頭前拍到我全裸啫，其實我有着肉色內褲及用Nu Bra打底，超哥亦有嘢保護住前面！我哋仲隔住一塊棉墊郁動，基本上大家冇乜感覺，咪係做緊戲囉。」她認為，演戲難免有親熱戲，合情合理絕對可以接受，唔會有避忌，只會堅守三點不露。被姦戲拍咗兩日，但只係出得短短兩分鐘，Connie一啲都唔介意，仲話願意為藝術而犧牲：「我真心鍾意演戲，會珍惜每個機會，就算演醜角、情婦、花瓶、甚至喺《金宵大廈2》蒙眼被打嘅『大茄』，然後只得一千蚊演員費都冇乜所謂，每次有得發揮我都想試，因為每個都係機會，所以每次都會搏到盡，希望畀觀眾睇到我對演戲嘅誠意，而唔係花瓶。」