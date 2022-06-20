高海寧糖妹隔空宣傳 陳展鵬同囡囡一齊煲劇

■高海寧與糖妹透過視像現身記者招待會。

陳展鵬、張振朗、楊卓娜等昨日為新劇《童時愛上你》宣傳，由於女主角高海寧正在香港隔離，而糖妹則在內地工作，兩人只能透過視像參與宣傳活動。陳展鵬稱會與女兒一起看此劇，拍時也將父女倆的經歷分享給高海寧。適逢昨天父親節，展鵬昨晚會與家人吃飯慶祝，他表示現在很珍惜這段時間，因為小朋友3至6歲最得意，今年因為女兒長大了，終於讓他感受到慶祝父親節的感覺，女兒更與媽媽一起買禮物給他。至於張振朗近日正拍攝新劇《靈戲逼人》，原先他與女主角李佳芯合作，但因李佳芯以身體狀況為由辭演，改由龔嘉欣擔演。張振朗說：「不會可惜，一定有機會與對方合作。」