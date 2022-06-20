自爆聲線曾被取笑　「折骨Ben」妹妹跌入危險區　

■趙頌宜（右）與劉詠彤跌入危險區。

《聲夢傳奇2》前晚播出第二集，一眾學員分成五組進行合唱考驗，曾獲總經理曾志偉視為熱門的女團XiX，被泳兒睇中並要求跳唱《Candy Ball》，獲讚可愛爆燈之餘，零喘氣表現亦令網民及《JUNIOR》總監督Eric Kwok大為驚艷：「好感動，好似自己嘅女冇見一排，大個同進步咗好多！」泳兒更大讚XiX準備得好好。至於「折骨Ben」趙祥誠的妹妹趙頌宜（Maggie）及劉詠彤（Angel）因表現差強人意、齊齊跌入危險區，Maggie更因此爆喊，她受訪時自揭曾因聲線低沉遭同學取笑：「同學都覺得我係男人聲、會笑我，一路都唔接受自己把聲。」