薛影儀帶泳裝赴大馬拍外景

昨日亞姐林寶玉、薛影儀（阿儀）、譚夢娜及梁欣娟等出發到馬來西亞，拍攝為期一個月的飲食節目及亞姐宣傳片，不過林寶玉因另有工作，要下月才能起行。眾人現身機場都帶了不少行李，唯獨阿儀只帶了一個小行李箱，她說：「知道有啲佳麗帶了20套衫，我只帶了幾套，無乜嘢帶，我第一次去馬來西亞，又可以去玩水上樂園，心情興奮。（帶了幾多套泳衣？）一套，不是三點式，是一件頭。（事前要keep fit？）我經常有運動。」



林寶玉則透露，今次也為阿儀安排了粉絲見面會以及首映活動，公司會為她準備出席活動的衣服。