姜麗文獲老公低調支持 吳業坤被老婆媽咪聯手對付

■吳業坤否認奉子成婚。

剛剛升任人夫的吳業坤昨日出席首個公開活動，媽咪及太太都有到場支持，但太太怕醜沒有露面。之後坤哥接受訪問，他透露即將回內地拍劇，太太就會返日本。坤哥否認奉子閃婚，笑言平時好安全，會避孕三年，暫時他們與媽咪一齊住，待年底收樓會搬入屯門新居。目前婆媳相處和洽，只是語言溝通上有點問題，慢慢適應沒有嗌交，太太與他媽咪站同一陣線對付他，笑言自己是最弱勢。他與太太在日本註冊，疫情好轉也希望在香港擺酒。另外，姜麗文月初和男友柏豪在美國完婚，昨日出席婚後首個公開活動，宣傳新歌《爸爸放心我出嫁》，新婚老公柏豪亦在台下低調支持。昨日是父親節，姜麗文爸爸秦沛身在溫哥華，但就拍短片，越洋為囡囡打氣，令她感動落淚。