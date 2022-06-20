S.H.E.突然合體慶生 Ella感動到即場爆喊

■S.H.E.突然合體，令網友好開心。

正在台灣嘉義拍戲的陳嘉樺（Ella）前日在工作中度過41生日，雖然未能抽空慶生，不過驚喜停不了！前日Ella還沒離開酒店出門工作，就獲老公和兒子準備了花束和蛋糕到酒店房送驚喜；而S.H.E.兩位好姊妹Selina及Hebe就透過視訊送祝福。而在拍攝期間，Selina和Hebe突然捧着蛋糕現身大唱生日歌，令Ella驚訝大叫、更感動爆喊！S.H.E.無預告突然合體，令粉絲好驚喜。壽星女其後於社交網po片感謝，「今天真的是充滿驚喜的日子，我最愛的姐妹竟然秘密行動，聯合劇組的同事一起為我秘密慶生……真的太感動太幸福！」