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《野人老師》開香檳賀煞科 Stanley感歎歷盡風雨蚊叮

2022-06-20 列印
■《野人老師》劇組開香檳慶祝煞科。
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MIRROR成員邱士縉（Stanley）近日忙於拍攝新劇《野人老師》，於劇中飾演老師的Stanley，與一班小朋友有不少對手戲，由於劇集主要在元朗鄉郊拍攝，Stanley幾乎日日與蚊蟲開工，惹蚊的他每半小時就要補噴蚊怕水，加上最近天氣不穩，影響拍攝進度，他之前也祈求不要再下雨，否則就會拍不完。

昨日劇集終於煞科，Stanley除了在限時動態上載開香檳的短片，又貼相留言感謝劇組，包括導演、同劇演員鄭丹瑞、第一次做主角的對手談善言，他又留言：「歷盡蚊叮蟲咬，橫風橫雨，日曬雨淋，終於完成！希望#野人老師 出街嘅時候，大家會喜歡！」■Stanley與鄭丹瑞及劇中小演員合照。
■Stanley與鄭丹瑞及劇中小演員合照。
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