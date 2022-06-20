最恨《 爆谷一周》變長壽直播節目 谷德昭睇中林家謙夠Odd想合作

■近期谷導訪問人多，輪到他受訪，拍片時要求他介紹自己，竟瘋狂NG，好笑！

■林家謙的獨有odd節奏，反而成為谷導覺得可以合作的主因。

■最新第19集《爆谷一周》嘉賓，係剛剛開完26場演唱會的張敬軒。

■谷導重視年輕觀眾，訪問電影《濁水漂流》團隊，亦有請學生到現場。

■谷導自稱因為是年資，但監製認為是面子，才令甚少接受訪問的吳鎮宇也現身。

■《納米無明火》的口碑非常好，亦令谷導肯再做電視。

■谷導跟《納米無明火》的團隊合作得開心，造就了《爆谷》的誕生。

■《爆谷》監製之一的陳佩君透露，節目除了keep住用大數據做素材外，還會有新嘗試，「就住一啲話題，搵啲相關嘅嘉賓嚟研討一吓，唔一定要為咗宣傳先上嚟。」

導演谷德昭因疫情關系，由電影回歸電視，繼主持《納米無明火》後再有《爆谷一周》，節目已播到第二季，谷導除了希望長做長有變成長壽節目外，原來仲有由最初構思到現在都未能做到的地方，好希望早日達成目標。講到幾時回歸電影圈，谷導坦承社會變化太快太急，仲需要時間好好摸索。不過作為製作人講到新一輩藝人中最想合作，他首選林家謙。採訪：杜杜 攝影：沈健程 服裝：Wagamamaplayground谷導跟《納米無明火》團隊合作愉快，他曾在節目解釋欣賞團隊心地好，這個亦成為搞《爆谷一周》的精神，「訪問時睇你立心良唔良，淨係要眼球要聲音，呢樣嘢係我同埋我團隊都唔想做，心地好係一個方向，做啲咩環節唔係度有趣，而係幫唔幫到人，觀眾睇會唔會有共鳴，同埋都可以有啲好嘅影響，譬如《納米》喺社交平台都引起啲討論，有個漣漪作用幫到人，呢樣嘢我想繼續喺呢個騷度出現。」期待訪問國際巨星作為主持的谷導，亦唔似一般清談節目主持譁眾取寵，會追問嘉賓八卦事，他選擇做個好心地的主持，「我都有被訪時，o依家我去訪問人時用被訪者心理去諗，要對佢有一定了解。」而且谷導覺得每個被訪者都有成功之處值得借鏡，「就算你覺得佢好符碌，都係成功地令你覺得佢好符碌，佢一定有值得分享嘅地方。」他又承認特別看重年輕觀眾，所以問題也特別為他們而設，「譬如我會問COLLAR佢哋每一個都係自卑，想話畀所有年輕人聽，唔好成日覺得自己先自卑，其實每個年輕人都覺得自己不足，覺得前面好迷茫，原來好多輝煌嘅人內心都係一樣，可能比起家長講，嚟得容易入耳。」谷導坦承最初構思《爆谷》，受在加拿大讀書時睇的節目啟發，而節目每季13集，現在播到19集，第二季都播了大半，原來谷導有件事一直未有在節目做到，「最初傾有冇機會做live show，或者做一個好貼近，譬如晏晝拍夜晚播，可以將時段拉近啲，我一路向呢個目標進發。」谷導坦承也希望變長壽節目，而且想版圖拓展，「o依家啲外國電影冇咁鍾意經香港宣傳進入內地，但如果《Top Gun》上，Tom Cruise嚟我哋節目幾過癮，我可以見到偶像朴贊郁導演，我幾Q多嘢想問佢，或者張藝謀導演嚟香港，就想上呢個節目，我最希望做到咁樣，好虛榮嘅嘢。」有望幫ViuTV拍劇疫情較穩定電影業開始復甦，谷導卻仲未有計劃開電影，因有令他好困擾的問題，「第一係疫情完咗跟住點呢？成個巿場跟住落嚟會點？同我哋以前做開嘅巿場係好唔同，究竟拍戲、劇定網大？我都仲喺度觀察緊，點樣先可以叫到觀眾入戲院去睇戲？另一樣好困擾係以往我拍套戲，由我生到個idea到上映，我有信心係半年之內會發生，但o依家拍一套戲大型少少，成個過程可能係一年至兩年，成個idea攤到凍晒。」谷導認為現在的速食文化，拍喜劇遇到的情況更嚴重，令他也考慮是否應改為拍劇集，「拍喜劇啲嘢想當造啲，但成日寫起咗，隔咗幾個禮拜就覺得好唔新鮮，定係諗個idea，直情生個劇出嚟，等佢可以長時間啲做，寧願喺人物下多啲功夫多過喺應景度。」所以他不排除跟ViuTV有另一種形式的合作。講到作為製作人，新一輩藝人中除了已有很多機會的MIRROR外，谷導還有誰很想合作呢？谷導想了一陣就想到林家謙，「我覺得佢幾得意，佢好內向，但係好聰明，同埋佢timing係odd，我最鍾意佢唔似任何人，佢係original，搵人最緊要嗰個人係original同埋無可替代，冇咗佢搵第二個人會差啲。」雖然谷導只跟家謙在鄭中基演唱會後台碰面合照，但已想到大概可給家謙演較貼近觀眾角色，「可能家謙係營營役役一個返寫字樓嘅後生仔，但係原來佢又另有抱負，已經好有得寫。」