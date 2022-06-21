■Zoie強調做了媽咪，依然想有自己事業，多謝老公支持她繼續工作。

■Zoie大讚劇中老公譚俊彥好有風度，拍親熱戲都可以好放心。

■2020年10月出世的BabyG就快兩歲，已識同Zoie有好多互動。

■Zoie演的「Queenie」，惡起嚟真係幾得人驚！

■Zoie未有計劃追多個BB，因而好怕經歷多次懷孕過程。

■Zoie和圈外老公莊日宇（Enrico），婚後依然好恩愛。

譚凱琪（Zoie）最近在劇集《十八年後的終極告白2.0》，首次飾演惡女獲外界讚賞，她開心新挑戰有好反應，但她拍攝時剛生完BB，有一定壓力，幸好對手個個好照顧。不過Zoie強調惡女只是演技，現實中的她好溫柔，同老公任何事都有商有量，湊1歲半囡囡兩人亦會分工合作。採訪：杜杜 攝影：沈健程髮型：jamie@hair 化妝：Henry lee 飾物：Qeelin對於劇中的惡女「Queenie」，Zoie演落先識驚，「好有挑戰性，呢個角色對住個老公係好霸氣，或者見到啲唔高興嘅事，好敢去講去鬧，初初我都冇諗過會咁難演，可能係我自己個性格去演呢類型角色會辛苦少少，因為我平時講嘢都唔會好大聲，變咗要用好多氣力去演。」演出獲讚她當然好開心，「畀觀眾睇到譚凱琪有另一面，好多人睇到『嘩！譚凱琪可以咁惡嘅！』我都開心㗎！」邊拍劇邊揼奶有好表現，Zoie覺得除了自己努力，監製以及台前幕後幫助好大，特別是她當時生了BB只是4、5個月，開工仍要忙於揼奶餵囡囡，「有時我自己都唔醒覺要做呢個動作，其他演員會幫我同導演講，『你預返啲時間畀Zoie揼奶』，有時拍多兩個鏡頭先到我，即刻走咗去揼，o依家阿女肥肥白白都多得各位。」劇中Zoie演惡妻，現實呢？她即好肯定話：「完全唔似，我哋冇話邊個惡唔惡，係平等，我哋係會buy個道理多啲，大家有商有量。」至於照顧囡囡BabyG，兩夫妻亦會分工合作，「老公負責餵奶，夜晚佢一喊會去抱佢招呼佢，因為我嗰時去咗拍劇，佢慣咗爸爸同佢瞓，我同佢瞓唔得，初初都傷心，o依家都覺得未嘗唔係一件好事，而同佢玩、沖涼，同埋三餐膳食就係我安排。」Zoie更強調跟老公絕對不是怪獸家長，「我啱啱發現好似錯過咗幫佢報N班，哈哈！睇吓o依家有冇學校收佢，如果有就唔使等。」