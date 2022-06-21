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范冰冰「新歡」傳是退役軍人

2022-06-21 列印
■范冰冰傳出有新歡，成為網民熱話。
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范冰冰自18年被揭逃稅後，翌年與李晨分手。她日前被爆有新戀情，被攝得與一位戴眼鏡的凸肚腩中年男子約會，兩人在街頭表現親暱，男方更當眾吻她的手。

該名男子隨即被網民指是41歲的郭岩峰，曾在軍隊服役18年及立過二等功，他退伍後出任金融公司副總裁，負責公司的軍隊式管理事務，更有多幅被指是郭的照片瘋傳，有網民指郭為克服口吃，曾口含石塊練習發音。■郭岩峰曾服役18年。
■郭岩峰曾服役18年。
■網上瘋傳被指是郭岩峰照片。
■網上瘋傳被指是郭岩峰照片。
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