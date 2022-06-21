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陳凱琳細佬玩調換父子身份

2022-06-21 列印
■Derek分享抱着爸爸的照片，並祝爸爸父親節快樂！
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2013年港姐冠軍陳凱琳的孖生細佬Derek，前晚趁一年一度的父親節，分享與爸爸的溫馨合照。屢被網民指樣貌如混血兒的Derek，大方地和爸爸玩調轉身份，變成由他抱着扮BB的爸爸，有網民笑問「誰調換了我的父親？」，亦有不少網民大讚Derek的「報親恩」甫士有心思！

另外，石修的兒子陳宇琛就趁前日父親節，在社交網報喜，透露他和石修將會「升職」，原來是陳宇琛的太太有喜，他和石修將會分別「升職」做爸爸和爺爺！■石修（右）的兒子陳宇琛（左）前晚報喜！
■石修（右）的兒子陳宇琛（左）前晚報喜！
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