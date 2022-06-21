《海關戰線》煞科宴霆鋒逐枱敬酒 ﻿學友難得出山﻿﻿ 成集郵對象﻿

■電影的先導海報曝光，畫面充滿張力。

■楊受成頒贈香港海關紀念品給林嘉欣。

■楊受成太太（中）與衛詩雅、關智斌合照。

■學友出山拍電影，編劇李敏及導演邱禮濤自然要向他集郵。

■黃錦燊（左）與吳鎮宇好戲之人碰頭，自然要飲番杯。

■劉雅瑟期待再拍動作戲。

張學友、謝霆鋒、林嘉欣等主演的英皇電影《海關戰線》早前完成拍攝，為慰勞台前幕後的辛勤付出，英皇集團主席楊受成特別舉行《海關戰線》煞科宴，霆鋒逐枱敬酒感謝劇組，學友成為全場「集郵」焦點，電影三張先導海報同時曝光。電影《海關戰線》日前舉行煞科宴，導演邱禮濤、監製邵劍秋、編劇李敏聯同主角張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、楊天宇、石修、黃錦燊等出席。英皇集團主席楊受成在煞科宴感謝台前幕後工作人員完成電影，並感激香港海關支持，借出昂船洲海關基地、北角海關總部，以及不少船隻，令電影充滿真實感。電影三張先導海報同時曝光，包括學友與霆鋒一張雙人海報，以及各自一張單人海報，並預告電影將於2023年上畫。歌神張學友難得出山拍戲，不少工作人員抓緊合照機會，學友亦有求必應。久未拍戲的學友笑言今次相當愉快：「太久沒有拍戲了，看到認識的工作人員，大家都有工開，在片場傾吓講吓，拍得好開心！」之前學友與霆鋒只在《全城熱戀熱辣辣》合作過一場戲，跟吳鎮宇甚至從未合作過，學友打趣道：「希望以後大家再有機會碰頭，我會跟楊老闆說，下次給我更多戲份！」林嘉欣壓軸拍動作戲身兼男主角及動作指導的霆鋒為答謝團隊的付出，當晚親自與導演、監製及編劇逐枱敬酒以表謝意。霆鋒表示這次過足癮：「實際拍了六十幾組，但籌備工夫花了不少時間，總計都有八十組！」影后林嘉欣在最後一天開工，順利完成一場大型動作戲，她表示：「導演將這場動作戲留到最尾聲，可說是好戲在後頭！我也全力以赴，希望導演與觀眾都滿意我的演出！」而首次參演香港大型動作片的劉雅瑟是本屆金像獎影后大熱人選，今次能與幾位影帝、影后級前輩同場，她期待下次有更多動作戲。