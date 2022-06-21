《海關戰線》煞科宴霆鋒逐枱敬酒 ﻿學友難得出山﻿﻿ 成集郵對象﻿

電影《海關戰線》日前舉行煞科宴，導演邱禮濤、監製邵劍秋、編劇李敏聯同主角張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、楊天宇、石修、黃錦燊等出席。英皇集團主席楊受成在煞科宴感謝台前幕後工作人員完成電影，並感激香港海關支持，借出昂船洲海關基地、北角海關總部，以及不少船隻，令電影充滿真實感。
電影三張先導海報同時曝光，包括學友與霆鋒一張雙人海報，以及各自一張單人海報，並預告電影將於2023年上畫。歌神張學友難得出山拍戲，不少工作人員抓緊合照機會，學友亦有求必應。久未拍戲的學友笑言今次相當愉快：「太久沒有拍戲了，看到認識的工作人員，大家都有工開，在片場傾吓講吓，拍得好開心！」之前學友與霆鋒只在《全城熱戀熱辣辣》合作過一場戲，跟吳鎮宇甚至從未合作過，學友打趣道：「希望以後大家再有機會碰頭，我會跟楊老闆說，下次給我更多戲份！」
林嘉欣壓軸拍動作戲
身兼男主角及動作指導的霆鋒為答謝團隊的付出，當晚親自與導演、監製及編劇逐枱敬酒以表謝意。霆鋒表示這次過足癮：「實際拍了六十幾組，但籌備工夫花了不少時間，總計都有八十組！」
影后林嘉欣在最後一天開工，順利完成一場大型動作戲，她表示：「導演將這場動作戲留到最尾聲，可說是好戲在後頭！我也全力以赴，希望導演與觀眾都滿意我的演出！」而首次參演香港大型動作片的劉雅瑟是本屆金像獎影后大熱人選，今次能與幾位影帝、影后級前輩同場，她期待下次有更多動作戲。