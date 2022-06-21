南柱赫被爆料涉校園欺凌 事務所否認指控擬告造謠者

■自稱受害人公開中學時的畢業冊作證據，但網民認為證據不足。

■南柱赫與金泰梨主演的《二十五，二十一》大獲好評。

憑劇集《二十五，二十一》爆紅的28歲韓星南柱赫，昨被男子A舉報中學時期曾遭他6年，A男指南柱赫在中學時期曾跟不良分子混在一起，在學校蝦蝦霸霸，包括在食堂取餐時推撞同學及插隊、辱罵及毆打同學等。A男又指在課堂中常被後面的人丟鉛芯筆，坐下時椅子會被拉走，讓他每一日都很痛苦。他每次看到南柱赫出現在電視上，內心都很痛苦，並要持續接受精神治療。南柱赫公司Management SOOP其後發聲明否認傳聞，「所有內容都是虛構，我們遺憾有關媒體在單方面報道前，未有作出任何調查，我們會要求媒體更正，以補償錯誤報道對藝人的名譽損害，亦會向有關爆料者及首個報道的媒體記者追究法律責任。」