On仔被封C AllStar「騷肌擔當」 Tim@Dear Jane唔敢除褲迎戰

■兩隊組合將在8月開聯乘音樂會。

Dear Jane和C AllStar於8月24日在會展首度聯乘舉行《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》音樂會，除了何建曦（Jase）因有工作在身未能出席外，兩隊成員都有現身。Dear Jane的黃天翱（Tim）表示他們已相識多年，私下相約打籃球，謙稱C AllStar的球技和唱歌較Dear Jane勁。陳健安（On仔）笑言C AllStar是「樂壇萬能插」，Tim笑謂：「我都係第一次遇上萬能插，個畫面好豐富。」On仔續謂：「其實指C AllStar在音樂上可以與不同單位合作。」提到On仔在C AllStar中是「騷肌擔當」，Dear Jane即起哄指全隊也支持On仔除衫！翁厚樑（Howie）竟建議Tim除褲迎戰，Tim則表示不想嚇親大家，自爆在家也不是經常除褲。