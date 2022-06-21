女子報警指控遭性侵 《撞車》金像導演Paul Haggis被捕

■Paul Haggis在意大利被捕，據悉涉及性侵。

曾憑《撞車》獲奧斯卡最佳電影的69歲加拿大名導Paul Haggis，周日因涉嫌性侵和嚴重身體傷害，在意大利南部Ostuni被捕。一名年輕女子被Paul帶到當地一個機場，警方指機場職員報警，當時女方的身體和心理狀況都接近崩潰，之後女子向警方報警指連續兩日被強逼與Paul發生性行為。Paul否認指控，其律師表示不能透露案情，但有信心官司很快會撤銷。Paul原定周二在意大利的Allora電影節出席「大師班」環節，影展主席對消息感到震驚。Paul於2006年憑《撞車》擊敗《斷背山》捧走奧斯卡最佳電影及劇本，今次並非Paul首次涉性侵，2018年他曾被指在首映禮後性侵一名女公關，女方向他作民事起訴，但官司因疫情延期，其間再多三名女子指證Paul涉性罪行，Paul全數否認。