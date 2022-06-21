紫荊文化 麗新集團攜手發展大灣區文創產業 古天樂盼助年輕人追夢 黎明：大家做好自己崗位

■黎明分享製作音樂作品的心得。

■《粵港澳大灣區文創開新篇》記者會昨日於香港會展中心舉行。

■（左起）紫荊文化總經理文宏武、紫荊文化董事長毛超峰、麗新集團主席林建岳及麗新集團行政總裁葉采得，在簽約儀式後合照。

■古天樂在台上暢談《天梯》製作點滴。

■林嘉欣笑言投資「磚頭」較穩陣。

■熊黛林去年在內地置業。

紫荊文化集團、麗新集團昨日舉行簽約儀式，宣佈雙方在電影投資、音樂、演出製作等展開戰略合作。雙方將充分發揮各自在文創業務板塊的資源優勢，攜手打造多元化作品及品牌、講好中國故事、推動香港文化產業融入大灣區發展，為青年提供發展機遇。古天樂和黎明以合作參與者身份，在會上分享新片點滴及心聲。麗新集團主席林建岳、英皇集團主席楊受成、黎明、古天樂、TVB總經理（節目內容營運）曾志偉、林嘉欣及熊黛林等，昨日齊出席《粵港澳大灣區文創開新篇》記者會。紫荊文化集團與麗新集團於會上舉行簽約儀式，雙方將在電影投資、音樂、演出製作等展開戰略合作，並公佈在電影業務板塊，計劃共同投資製作10部電影，率先上畫的是本月23日公映的《一樣的天空》，另一部以宇宙航天為題材的科幻電影《天梯》亦在籌備中。橫琴片廠有助拍戲省成本古天樂以電影監製身份在台上講解新片《天梯》，他指「天梯」是指可直達太空的電梯，該片劇組在橫琴搭建LED虛擬實境拍攝，廠景除要搭建天梯外，還有太空和地球等，雖然很複雜，但真實感較以往的電影更強，演員也不用憑想像演戲，這次更聘請許多年輕人，幫助他們實現電影夢，而在橫琴有了這個大廠，也能幫助將來的電影節省成本。黎明鼓勵發展音樂事業黎明以音樂界代表上台表示：「作為做音樂的一份子，見到近幾年香港樂壇開始蓬勃；其實做音樂最難的是很想講或做一首音樂，結果做不到出來會好失望；但講到、做到而無人聽就更難過！所以大家最好是做好自己的工作崗位，讓觀眾看到，自然能產生交流，而這份交流就可以去到世界各地！」熊黛林看好大灣區市場林嘉欣受訪時，被問到有否考慮過在大灣區投資？她笑言：「我不懂投資，最穩陣是買『磚頭』。」熊黛林則表示，公司有任何安排都會做，更希望有多些工作，因以前經常飛，現在家照顧小朋友，生活不斷重複，覺得很悶。問到兩個女兒會否投訴她出外工作？她笑謂：「她們好識做戲，我在身邊時會攬住我話唔捨得我飛，但飛咗之後與她們視頻，她們又冇乜嘢，仲不停周圍走。」談到在大灣區發展，熊黛林指老公幾年前已跟她說看好大灣區市場，直到去年她在內地拍戲，趁工作時置業買了一個單位，希望慢慢儲下『磚頭』，留給兩個女兒做將來的嫁妝。