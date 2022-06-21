紫荊文化 麗新集團攜手發展大灣區文創產業 古天樂盼助年輕人追夢 黎明：大家做好自己崗位

麗新集團主席林建岳、英皇集團主席楊受成、黎明、古天樂、TVB總經理（節目內容營運）曾志偉、林嘉欣及熊黛林等，昨日齊出席《粵港澳大灣區文創開新篇》記者會。紫荊文化集團與麗新集團於會上舉行簽約儀式，雙方將在電影投資、音樂、演出製作等展開戰略合作，並公佈在電影業務板塊，計劃共同投資製作10部電影，率先上畫的是本月23日公映的《一樣的天空》，另一部以宇宙航天為題材的科幻電影《天梯》亦在籌備中。
橫琴片廠有助拍戲省成本
古天樂以電影監製身份在台上講解新片《天梯》，他指「天梯」是指可直達太空的電梯，該片劇組在橫琴搭建LED虛擬實境拍攝，廠景除要搭建天梯外，還有太空和地球等，雖然很複雜，但真實感較以往的電影更強，演員也不用憑想像演戲，這次更聘請許多年輕人，幫助他們實現電影夢，而在橫琴有了這個大廠，也能幫助將來的電影節省成本。
黎明鼓勵發展音樂事業
黎明以音樂界代表上台表示：「作為做音樂的一份子，見到近幾年香港樂壇開始蓬勃；其實做音樂最難的是很想講或做一首音樂，結果做不到出來會好失望；但講到、做到而無人聽就更難過！所以大家最好是做好自己的工作崗位，讓觀眾看到，自然能產生交流，而這份交流就可以去到世界各地！」
熊黛林看好大灣區市場
林嘉欣受訪時，被問到有否考慮過在大灣區投資？她笑言：「我不懂投資，最穩陣是買『磚頭』。」熊黛林則表示，公司有任何安排都會做，更希望有多些工作，因以前經常飛，現在家照顧小朋友，生活不斷重複，覺得很悶。問到兩個女兒會否投訴她出外工作？她笑謂：「她們好識做戲，我在身邊時會攬住我話唔捨得我飛，但飛咗之後與她們視頻，她們又冇乜嘢，仲不停周圍走。」
談到在大灣區發展，熊黛林指老公幾年前已跟她說看好大灣區市場，直到去年她在內地拍戲，趁工作時置業買了一個單位，希望慢慢儲下『磚頭』，留給兩個女兒做將來的嫁妝。