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紅館個唱慶功 張敬軒豪派35萬現金

2022-06-21 列印
■軒仔親自抽獎，玩得非常盡興。
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張敬軒早前舉行的紅館個唱，創下「嘉賓人數最多演唱會」、「最夜完騷演唱會」、「單場罰款最多演唱會」和「疫情期間開最多紅館演唱會」四項紀錄。

軒仔日前特別「開庫」，宴請演唱會台前幕後慶功，更自掏腰包用作現場大抽獎，最細獎是一千元，最大是一萬元！軒仔徇眾要求不斷加碼，最終共抽了近35萬元現金獎，人人有份，包括未能到場的工作人員亦有獎！另外，演唱會總監馮貽柏透露，軒仔有機會再開個唱！■軒仔設宴答謝個唱台前幕後。
■軒仔設宴答謝個唱台前幕後。
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