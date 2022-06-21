疫情反覆難料 黃婉曼未敢再開餐廳

■何國鉦亦透露，已為好友陳煒備妥婚紗。

黃婉曼昨日出席一公開活動時透露，她經營的餐廳於今年2月，不敵疫情被逼結業，問到會否考慮再開餐廳？她坦言：「現在疫情真的有點驚，暫時沒有這勇氣。（有否幫助前員工搵工？）有，我有聯絡他們，他們大部份已找到新工作。」雖然自己的餐廳關閉，但黃婉曼認為有得亦有失，她說：「餐廳結業，我多了時間陪兩個女，也重操主持工作，書展我將會推出新書，分享育兒心得及親子下廚事宜。」另外，同場的何國鉦則表示，想開設商會，幫助年輕設計師建立事業。