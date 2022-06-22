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日報新聞 > 娛樂

劇組傳爆疫 黎諾懿否認確診

2022-06-22 列印
■（右起）賴慰玲、黎諾懿、YoYo、羅子溢、王敏奕及羅天宇均有參演《婚後事》。
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TVB（無線）劇組《婚後事》近日被傳，台前幕後包括黎諾懿和陳自瑤（YoYo）約20人確診新冠。

該劇監製林肯昨日否認傳言道：「梗係唔係。（YoYo和黎諾懿有否中招？）冇嘢。」他指該劇籌備拍攝工作沒有停下來，預期拍至7月中煞科。黎諾懿被記者查詢有否「中招」時回覆道：「無嘢呀！」■YoYo上次分享新相是本月12日。
■YoYo上次分享新相是本月12日。
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