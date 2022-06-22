秀智盜用富家女身份怕穿煲

韓國「國民初戀」秀智昨日聯同鄭恩彩及朴藝瑛等，齊出席周五首播的新劇《安娜》記者會。



秀智在劇中分飾兩角，盜用富家女鄭恩彩的身份的她更有包括校服、店員制服和貴婦靚衫等多達150個造型！她說：「劇本很有趣，裕美（劇中角色）很可憐，我對她很有共鳴，希望她的謊言不被拆穿！」為了該劇要接受手語訓練，秀智坦言感到很困難，又笑言已忘記學過的手語！