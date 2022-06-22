林明禎儲錢舉家旅遊兼買樓
輸電管道大火 兩萬戶須捱兩天 元朗天水圍大停電 居民經歷最暗一夜
元朗昨晚發生罕見大停電事故。朗屏邨宏達路一條中電架空輸電管道於昨晚七時許發生火警，火勢猛烈，焚毀倒塌，導致元朗及天水圍等地區大範圍停電，多區漆黑一片，大廈全幢熄燈，不少人被困升降機。大停電影響屯馬線荃...
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分局長等5人受紀律調查 唐山打人案公安副局長被免職
唐山燒烤店打人案昨日有新發展，當局對唐山市公安局路北分局副局長李某予以免職，路北分局局長馬愛軍等五人接受紀律調查。河北省紀委監委昨日通報，對案件有關違紀公職人員展開調查，唐山市公安局路北分局局長馬愛軍...
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澤連斯基：俄將非洲當 「人質」 俄烏戰爭引發全球糧食危機
俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭，引發全球糧食危機，烏克蘭總統澤連斯基批評，俄羅斯將非洲當成「人質」。烏方承認俄軍佔有人數及武器優勢，當前爆發的戰事將會是決定性。烏克蘭南部港口城市敖德薩一個糧食倉庫，遭到俄軍...
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凱柏峰I最快周內開價
由信和、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，昨日開放項目2房交樓標準示範單位。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目已獲批預售樓花同意書，日前亦上載樓書，與合作夥伴商討定價後最快周內...
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恒指三連捷續漲395點 銀行股搶鏡滙控揚3.8%
美股隔晚假期休市，但亞洲及歐洲股市造好，美股期貨升逾1%。恒指昨隨外圍造好，連升三個交易日，恒指收造21559，升395點或1.87%；國企指數收報7549，升149點或2.03%；科指收報4760，...
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侯克回流巴甲屈機 明尼路施「法」
侯克回流巴甲猶如虎入羊群，今季各賽事為明尼路上陣二十六次攻入二十球，上輪巴甲更轟出一記時速高達一百一十二公里的罰球。這名三十五歲老將周三再上征途，勢率隊於巴西盃十六強首回合主場擊敗法林明高，主勝單注或...
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欽點姜皓文 車婉婉助陣 莊澄拍回歸電影 發放正能量
為慶祝香港回歸25周年嘅電影《一樣的天空》，由莊澄監製，集結4位新晉導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒共同執導，透過4個勵志性單元故事發放正能量，表達人間有情、共同向上及共融。莊澄表示：「呢啲戲幾時都...
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李一飄 - 全民戒備 防孤狼恐襲｜社論
《香港國安法》生效之後，警方仍接連偵破有人秘密製造具殺傷力武器，包括土製炸彈，反映仍有激進份子暗中圖謀發動襲擊行動。警方聯同消防處等部門，近日在社區聯絡五金店等商舖，要求留意不尋常地購買大批危險物料的...
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仲達 - 鴻圖巨星 落班出擊｜頭號目標
第一場五班一六五○米。吼今季的葉廄馬，需要一點勇氣，尤其是季內演出不甚穩定或沒甚表現的馬，更要抱着博的心態，宜敲忌捧。「鴻圖巨星」上季初評69分贏三班同程，若相信賽績，如今在五班當然大超班，問題是最近...
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