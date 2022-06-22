任睇No.1
  • 28º
  • 81%
  • 2022年6月22日 星期三
熱門： 珍寶海鮮舫Häagen-Dazs停電麥美娟八達通消費券

日報新聞 > 娛樂

林明禎儲錢舉家旅遊兼買樓

2022-06-22 列印
■林明禎在活動中派「心」冧粉絲！
Previous Next

林明禎昨日出席品牌宣傳活動時，開心地表示今次酬勞有六位數字（十萬元計），十分滿意。她透露留港期間拍了多個廣告，因有很大目標：帶家人到很多地方旅遊及買樓，所以不會亂花錢。喜歡背山面海物業的明禎亦坦言，香港此類物業實在太貴了！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
下載星島頭條App
hd