林明禎儲錢舉家旅遊兼買樓

林明禎昨日出席品牌宣傳活動時，開心地表示今次酬勞有六位數字（十萬元計），十分滿意。她透露留港期間拍了多個廣告，因有很大目標：帶家人到很多地方旅遊及買樓，所以不會亂花錢。喜歡背山面海物業的明禎亦坦言，香港此類物業實在太貴了！