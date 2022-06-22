雨僑感歎擺酒地點沉落深海

停泊香港40多年的水上餐廳「珍寶海鮮舫」，前晚驚傳沉沒於南中國海西沙群島海域，現只能成為大家的集體回憶。雨僑在2018年與歌手羅力威結婚，亦選址珍寶海鮮舫擺喜酒，前晚她在社交網上載當年的婚照，懷緬一番。雨僑寫道：「估唔到，第時只可以同啲小朋友講爸爸媽媽擺酒嘅地方已經沉咗落海。」



曾參演《食神》在海鮮舫戲份的薛家燕表示十分可惜；反而同場口的羅家英就對海鮮舫沉沒表示冇所謂，因為其使命已完結。