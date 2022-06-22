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嘉穎肉搏Dada自言唔好受

2022-06-22 列印
■Dada與嘉穎的情慾戲相當大膽。
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鄭嘉穎與陳靜（Dada）在新戲《焚身》中因醉酒發生一夜情，自此Dada就瘋狂愛上有婦之夫嘉穎。兩人的情慾場面尺度相當大膽，Dada表示已多年沒有拍過這麼激情的戲份！

過去甚少演出這類激情戲的嘉穎，特意在拍攝前和Dada、導演劉偉恒詳細討論，嘉穎說：「我覺得女仔演這類角色都會有尷尬或不敢太放，但我覺得Dada真的很專業，亦多謝她很信任我。」嘉穎更說拍這類親密戲一點也不好受，慌張緊張多於一切。
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