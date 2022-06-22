欽點姜皓文 車婉婉助陣 莊澄拍回歸電影 發放正能量

夠晒驚喜 ■莊澄大讚姜皓文打起獅鼓有板有眼。

表現出色 ■莊澄大讚新晉導演侯楚峰（左一）、潘梓然（左二）及葉正恒（右一）表現出色。

撮成好事 ■由銀都機構總裁陳一奇（右三）將《美麗香港人‧情‧事》短片拍攝比賽優化，成為回歸電影。

昨晚首映 ■麗新集團主席林建岳（左五）、英皇集團主席楊受成（左七）等，昨晚齊主持《一樣的天空》首映禮儀式。

星光熠熠 ■石修、米雪、姜皓文、林德信和袁富華等，聯袂出席首映禮，現場星光熠熠！

好有發揮 ■周祉君演自閉和強迫症病人，好有發揮。

好戲之人 ■《乘風破浪》中由好戲之人張兆輝和車婉婉演兩公婆，幫到胡鴻鈞入戲。

實現夢想 ■姜皓文為Bipin Karma實現舞獅頭夢想。

度身訂造 ■林德信演音樂人角色，如同度身訂造。

大膽上樁 ■演員Bipin Karma受訓兩個月就大膽上樁，為《獅子樁下》演出。

有板有眼 ■米雪處女唱戲曲，不論造型及唱腔有板有眼。

好有火花 ■米雪及石修喺《梨園荊夢》合作好有火花。

為慶祝香港回歸25周年嘅電影《一樣的天空》，由莊澄監製，集結4位新晉導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒共同執導，透過4個勵志性單元故事發放正能量，表達人間有情、共同向上及共融。莊澄表示：「呢啲戲幾時都啱睇，o依家更加要講多啲共融。」今次他欽點姜皓文、車婉婉演出，大讚姜皓文夠威嚴，啱做舞獅會師傅，最驚喜他竟然能打起獅鼓來。 採訪：方騫平 攝影：沈健程由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，回歸電影《一樣的天空》於本月23日上映，電影貫串1997年至今4個年輕人成長的故事，燃起生命亮麗嘅火花。今次能撮成好事，係來自銀都機構總裁陳一奇嘅構思，將《美麗香港人‧情‧事》短片拍攝比賽優化，並登上大銀幕。爆疫期間開工中招莊澄大讚幾位新導演表現出色，令投資者相當滿意。唯獨第4個單元《獅子樁下》拍到最後一日，劇組陸續有人確診，但翌日侯楚峰嘅《梨園荊夢》要補多一組戲，大家喺高度戒備、有驚無險下完成。對於跟4名新導演合作，莊澄自覺有得着，「其實我喺佢哋身上都得到新啟發，佢哋好有衝勁，就算冇可能嘅事都會大膽去嘗試，佢哋嘅熱情再燃起我星星之火。」張兆輝帶演員入戲陳翊恆負責執導《90度角的世界》，講患有自閉和強迫症嘅周祉君，喺社工王菀之及院長袁富華給予機會下，發揮藝術天份。莊澄大讚周祉君演得好好，而吳浣儀及王菀之撞埋一齊好有化學作用。潘梓然執導嘅《乘風破浪》講述行船嘅嚴父張兆輝，跟胡鴻鈞釀成父子間嘅矛盾。潘導大讚好戲之人張兆輝幫到演員入戲，胡鴻鈞表現超出想像，跟電視劇中演出好唔同。片中表達人與人之間誤會係欠缺溝通，他亦反映，時下年輕人係有理想唔係廢青。米雪唱粵曲有驚喜《梨園荊夢》由侯楚峰執導，講十年人與事，片中描述米雪及石修愛玩粵曲，跟玩流行音樂嘅林德信唔啱feel，最後突破粵劇體裁，以電子音樂伴奏演出折子戲，就算係和而不同亦能共融訊息。侯導讚米雪好勤力，為首演粵劇努力操曲，唱得有板有眼，即使石修拍和唱「河車」及徐浩昌彈結他都好有驚喜；音樂人林德信角色更似度身訂造。至於葉正恆執導嘅《獅子樁下》係講姜皓文收尼泊爾人Bipin Karma為徒，幫他實現舞獅頭夢想，講出種族融合，透過合作就會獲勝嘅道理。葉導指Bipin Karma係跆拳道兼飛躍道高手，故身手敏捷，受訓兩個月就大膽上樁演出，反而挑戰廣東話最困難。