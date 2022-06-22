欽點姜皓文 車婉婉助陣 莊澄拍回歸電影 發放正能量

由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，回歸電影《一樣的天空》於本月23日上映，電影貫串1997年至今4個年輕人成長的故事，燃起生命亮麗嘅火花。今次能撮成好事，係來自銀都機構總裁陳一奇嘅構思，將《美麗香港人‧情‧事》短片拍攝比賽優化，並登上大銀幕。
爆疫期間開工中招
莊澄大讚幾位新導演表現出色，令投資者相當滿意。唯獨第4個單元《獅子樁下》拍到最後一日，劇組陸續有人確診，但翌日侯楚峰嘅《梨園荊夢》要補多一組戲，大家喺高度戒備、有驚無險下完成。
對於跟4名新導演合作，莊澄自覺有得着，「其實我喺佢哋身上都得到新啟發，佢哋好有衝勁，就算冇可能嘅事都會大膽去嘗試，佢哋嘅熱情再燃起我星星之火。」
張兆輝帶演員入戲
陳翊恆負責執導《90度角的世界》，講患有自閉和強迫症嘅周祉君，喺社工王菀之及院長袁富華給予機會下，發揮藝術天份。莊澄大讚周祉君演得好好，而吳浣儀及王菀之撞埋一齊好有化學作用。
潘梓然執導嘅《乘風破浪》講述行船嘅嚴父張兆輝，跟胡鴻鈞釀成父子間嘅矛盾。潘導大讚好戲之人張兆輝幫到演員入戲，胡鴻鈞表現超出想像，跟電視劇中演出好唔同。片中表達人與人之間誤會係欠缺溝通，他亦反映，時下年輕人係有理想唔係廢青。
米雪唱粵曲有驚喜
《梨園荊夢》由侯楚峰執導，講十年人與事，片中描述米雪及石修愛玩粵曲，跟玩流行音樂嘅林德信唔啱feel，最後突破粵劇體裁，以電子音樂伴奏演出折子戲，就算係和而不同亦能共融訊息。侯導讚米雪好勤力，為首演粵劇努力操曲，唱得有板有眼，即使石修拍和唱「河車」及徐浩昌彈結他都好有驚喜；音樂人林德信角色更似度身訂造。
至於葉正恆執導嘅《獅子樁下》係講姜皓文收尼泊爾人Bipin Karma為徒，幫他實現舞獅頭夢想，講出種族融合，透過合作就會獲勝嘅道理。葉導指Bipin Karma係跆拳道兼飛躍道高手，故身手敏捷，受訓兩個月就大膽上樁演出，反而挑戰廣東話最困難。