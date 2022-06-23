「大肚」阿Sa喜獲青雲鼓勵

■青雲和林峯有多場對手戲。

韋家輝執導，劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）及林峯等主演的新片《神探大戰》，將於7月21日上映，多幅精采劇照昨日曝光，可見阿Sa的大肚Look，以及青雲和林峯的多個造型。青雲憶述獲韋家輝邀請時極速答應接演，青雲說：「今次要上山下海、爆炸及飛車，在他手上會有另一種嶄新看法！」阿Sa亦指每場戲也很緊張，「飛車、跌落樓、跳海，像玩極限運動！青雲給我很多鼓勵，因有很多危險動作，拍每場戲前溝通得很清楚。」