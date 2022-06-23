任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月23日 星期四
熱門： 停電珍寶海鮮舫Häagen-Dazs李丞責八達通消費券

日報新聞 > 娛樂

湯唯嫁韓導8年仍不懂韓語

2022-06-23 列印
■湯唯稱拍攝時只能死記韓語對白。
Previous Next

朴贊郁執導、湯唯主演的新片《分手的決心》，前日在首爾舉行首映，金秀賢、宋康昊、金泰梨、少女時代成員徐玄、AOA成員雪炫和BLACKPINK成員Jisoo等紅星均有捧場，星光熠熠。

2014年下嫁韓導金泰勇的湯唯，在會上自爆「不會說韓語」，拍此片時只是死記對白，戲外就連韓文單字亦不懂！■金秀賢亦有捧場。
■金秀賢亦有捧場。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd