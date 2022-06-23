李佳芯難忘配音失準頻NG

李佳芯（Ali）前晚和馮盈盈齊錄影TVB節目《好聲好戲》。



Ali透露近期修讀有關情緒的課程，她認為在娛圈容易被工作及生活影響情緒，希望學成後，能幫到自己和身邊人。Ali亦談到10多年前曾為熊黛林配音，當時配搶婚戲，聲嘶力竭兼NG多次，自己表現很差更留有陰影，故很想學好配音技巧！