Ali透露近期修讀有關情緒的課程，她認為在娛圈容易被工作及生活影響情緒，希望學成後，能幫到自己和身邊人。Ali亦談到10多年前曾為熊黛林配音，當時配搶婚戲，聲嘶力竭兼NG多次，自己表現很差更留有陰影，故很想學好配音技巧！
李佳芯難忘配音失準頻NG
Ali透露近期修讀有關情緒的課程，她認為在娛圈容易被工作及生活影響情緒，希望學成後，能幫到自己和身邊人。Ali亦談到10多年前曾為熊黛林配音，當時配搶婚戲，聲嘶力竭兼NG多次，自己表現很差更留有陰影，故很想學好配音技巧！
大停電逾半日 家居酷熱如火爐 斷電斷水斷網 16萬戶夜難眠
元朗擴業街中電電纜橋前晚七時許起火，導致元朗、天水圍及屯門區大範圍停電十三小時，經通宵搶修，昨早八時全面恢復電力，但至少十六萬戶居民在炎熱下捱過無電一夜，不少人徹夜無眠，又不能上網，被逼回到「原始生活...
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美強迫勞動法生效禁新疆產品進口
美國《維吾爾強迫勞動預防法案》昨日生效，將禁止進口與新疆相關的產品。美方促請中國立即停止侵犯人權的行為，外交部回應，對於新疆被指存在「強迫勞動」，是抹黑中國的「彌天大謊」，批評美國升級對華打壓。法案將...
2022-06-23
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阿富汗6.1級地震逾2500死傷
阿富汗東部昨日發生六點一級地震，根據官方通訊社報道，至少一千人死亡，一千五百人受傷，由於偏遠地區通訊受阻，當局預料死傷人數仍會繼續上升。地震發生在本港時間昨日清晨近五時，阿富汗時間則是凌晨一時三十分，...
2022-06-23
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凱柏峰開價 入場費619.5萬
由信和、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I昨日開價，首張價單提供128伙，折實價約619.5萬至1243.28萬，折實平均呎價17888元，入場單位面積329方呎，折實價619.5萬。日...
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網醫直播概念股急插 恒指受壓低收551點
投資風險胃納收縮，中國再放監管煙硝，拖累港股節節敗退，恒指低開89點後，反覆下滑，全日挫551點，以最低位21008點收市，10天線及20天線盡失，大市成交金額1269億元。互聯網醫療及網絡直播大受規...
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彭美拉斯領袖寶刀 再擒聖保羅
彭美拉斯上輪巴甲作客反勝聖保羅後，各賽事已十九場不敗，士哥的隊長兼中堅古斯達禾高美斯還成為隊史入球第三多後衞。周四巴西盃十六強首回合，該隊再度造訪聖保羅，古斯達禾高美斯有望再演帶刀侍衞角色，帶領新晉前...
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人工激增至七萬 劉宋威是非纏身︰冇良心嘅事唔會做
豬肉切割員劉宋威（阿威）被指似MIRROR的AK（江𤒹生）被追捧，更跳出街市狂拍廣告。《頭條日報》收到可靠消息，威威家陣收入倍增，除咗3萬蚊店長月薪外，每月額外有4萬蚊花紅，加埋廣告收入，月入近6位數...
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李一飄 - 大電纜火災 亮社會隱患紅燈｜社論
本港電纜多埋在地底，一直以來，安全紀錄良好，供電亦相當穩定，但元朗一條被形容為「歷史遺物」的電纜橋，前晚不知何故，起火自焚，導致元朗、天水圍和屯門大範圍面積大停電，數以十萬計市民，慘在炎炎夏日捱過無風...
2022-06-23
- 李純恩 - 不知不覺間｜好好過日子
- 梅傲雪 - 工人姐姐｜百味人生
- 楊立門 - 淒美的句號｜慢活時代
- 盧永雄 - 「點對點閉環」的啟示｜巴士的點評
- Cally - 革新BEAUTY WORLD成新界西北最大美妝專區 屯門市廣場推NFT專屬美妝社群｜商界講呢啲
- Michael Chugani 褚簡寧 - “walk and chew gum”｜又中又英
- 黃麗君 - 葉劉淑儀「官政」兼備｜中環High Tea
- KellyChu - 《東周刊》曾報道：虎年現電力問題 李丞責停電預言「玄」是準｜Executive日記
- KellyChu - 「藝術@維港」展品「綻放香港」｜Executive日記
- 林月庭 - 「Twins」米通｜甘美人生
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梁家俊起孖捧盃 方嘉柏包辦第六口孖寶 潘頓 1W4P仍封王
昨晚谷中舉行九場賽事，唯一錦標是香港青年工業家協會三十周年盃，結果由石廄「胡椒軍曹」奪得，騎者梁家俊另贏姚廄「海島材子」。至於方嘉柏憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，而潘頓雖然只憑「信心滿滿」...
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