群星推介明珠台經典電影系列 趙希洛新劇情慾戲男友大讚

■一眾嘉賓主持啟動亮燈儀式，齊祝賀明珠台與東方表行合作無間。

■眾人齊推介明珠台經典電影系列。

■梁凱晴（右）、楊培琳即將卸任港姐，獲安排客串劇集。

■Zoie和希洛都對新劇結局大賣關子。

■黃嘉樂自爆求婚遇蝦碌及尷尬事。

《異形》 ■明珠台由7月3日起每星期日都會推出重磅好戲，包括《異形》、《大白鯊》、《鐵血戰士》、《虎膽龍威》等系列經典之作。

《虎膽龍威》

《鐵血戰士》

《大白鯊》

趙希洛、譚凱琪（Zoie）昨出席明珠台《東方表行 Take Your Time呈獻：光影時刻星期日》記者會，為觀眾送上皇牌大電影與經典電影，由7月3日起每星期日齊齊投入「光影世界」共賞好戲，當中包括《大白鯊》、《異形》、《鐵血戰士》、《虎膽龍威》等系列經典作品。談到新劇《十八年後的終極告白2.0》踏入結局周，希洛笑稱戥觀眾緊張，講到每晚都有情慾戲，她自覺幾性感，笑言男友亦讚她專業，獲男友支持令她感到幸福。Zoie則拒劇透結局，笑言連老公也不講。文：李文偉 圖：羅安強希洛直言有睇自己的演出，被問到可有和男友一齊睇？她笑言：「分開睇，他的評價是好專業，我有問他會否不舒服？他說這是你的工作，我聽到心舒服了，是大家支持大家，覺得很幸福。」Zoie聞言也力撐說：「是男仔睇到會心動的演出。」而被指劇中早死的Zoie，透露還有鏡頭交代角色死因，她笑言一直很想劇透，但不想令觀眾失去驚喜，更稱：「我連老公、奶奶都不講，不怕影響婆媳關係，哈哈！」至於可想拍「3.0」？希洛、Zoie都直言想，可以拍喜劇版、不太沉重，也可以拍民初版，背景在酒莊，因大家都喜歡飲紅酒。同場的梁凱晴和楊培琳表示有留意新一屆港姐，形容「爆炸頭」參賽者是翻版陳茵媺，很有個人特色。楊培琳鼓勵不少朋友參選，但初選時都不見人，朋友稱不夠勇氣和未夠fit；而梁凱晴就鼓勵妹妹參選，可惜妹妹學業為先未報名，來年會繼續鼓勵對方。講到卸任在即，二人透露被安排客串劇集，也希望能加入藝員訓練班進修，提到梁凱晴原定出埠拍節目，她稱因疫情暫擱，待8月會參與劇集演出。黃嘉樂自爆求婚蝦碌事同場的黃嘉樂講到上月向圈外女友求婚成功，他笑指過程好笑又蝦碌：「很想畀驚喜她，都想了好一段時間，因為只約她兩個人出去看『藍眼淚』，當晚她打算不化妝很隨性出去，我不想穿崩，只是提她會影些相，叫她化妝。」他透露順利睇到「藍眼淚」，到拎出戒指實行求婚計畫時繼續有蝦碌：「當我拎出戒指時，女友問我為甚麼沒花，一定要有花才答應，而跪下時突然有三輛跑車打燈，女友以為是我安排，都有點尷尬！」至於何時正式舉行婚禮？嘉樂表示要視乎疫情，問可會造人先？他笑說：「有能力都想，見到兄弟們有小朋友好開心，平時和拍檔們都少了話題，但大家都說我看來都快了，聽聽小朋友經都差不多了。」