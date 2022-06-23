人工激增至七萬 劉宋威是非纏身︰冇良心嘅事唔會做

採訪：方騫平 攝影：沈健程
當日威威衝出荃灣去美孚做運動，沿途有唔少「威威豬」（Fans）為他打氣，鼓勵佢加油。威威走入商場只係短短十分鐘，即被老中青甚至南亞裔學生妹求合照，更對威威說：「好靚仔，梗係認得佢啦！」其中一位師奶開心說：「我專登去荃灣（肉店）兜咗個圈，但見唔到佢呀！竟然喺呢度見到……」另一位Fans就好奇問：「係咪喺呢度開檔？」最後連大叔都加入「威威集郵行動」。得到「威威豬」打氣，威威心情好返好多，向來熱愛運動的他，玩攀石時，只需三扒兩撥就爬到上頂。
每月多咗幾千蚊
有傳威威家陣月入7萬，他發出鬼馬笑聲否認：「你（記者）收錯風喇！冇咁多，只係多咗『幾千蚊』，啲錢留返嚟畀小朋友返小學用，o依家收入夠自己及家人用。」居於屯門屋邨的他表示未有錢買樓，然後又再笑住爆少少：「其實嗰幾萬蚊，係銀行數字嚟，每月得呢個數字喺銀行。」威威話自己好慳家，早上食個麵包，午餐帶飯，冇時間食就留做晚餐，有時食20蚊蒸飯，每日最多用60蚊，用多咗冷氣錢就要扣減其他開支，仲許下承諾同老婆會共患難及共富貴：「冇良心嘅事我唔會做，有家人嘅支持，我先有勇氣行到呢步。」
唔戴罩都見得人
對於被踢爆當年做過傳銷，威威抱正面態度回應，表示當時只係想搵多個錢養家。至於被指舊照唔討好，他回應說：「我唔會刻意諗人哋點睇我，我就係我，只係做返自己，我又冇呃過人，冇整過容，其實住所及荃灣區街坊，冇邊個冇見過我除口罩個樣，疫情緩和幾時都可以除，我個樣唔係唔見得人，唔係只賣對眼。」至於有網友指他係黑社會，他開直播喊住否認：「我係基層出身，但點解屋邨長大就係黑社會？有紋身唔係好人？就俾人歧視……」希望大家不要再標籤佢。