人工激增至七萬 劉宋威是非纏身︰冇良心嘅事唔會做

師奶殺手 ■得到「威威豬」力撐，威威合十致謝。

南亞威粉 ■南亞裔學生都係「威威豬」，威粉真係周圍都係呀！

教練讚賞 ■教練大讚他有腳力，兩吓就攀到上頂。

友善親民 ■威威好親民，同「威威豬」玩自拍。

何止賣眼 ■威威強調自己唔係得對眼，個樣都見得人。

網民熱討 ■威威4年前做傳銷嘅舊相曝光，冇罩舊樣再被熱烈討論。

親自澄清 ■威威開直播否認傳聞，一度激動哽咽，但未見有眼淚流出。

不停起底 ■威威赤祼上身嘅紋身相流出，但他否認係黑社會人物。

廣告新貴 ■威威近月接咗保險、波鞋、醬料、保鮮紙及煮食等廣告，成為廣告商新貴。

紅到日本 ■威威紅到去日本，獲當地媒體報道。

感動落淚 ■月初逾百個「威威豬」跟他賀壽，威威感動落淚。

豬肉切割員劉宋威（阿威）被指似MIRROR的AK（江𤒹生）被追捧，更跳出街市狂拍廣告。《頭條日報》收到可靠消息，威威家陣收入倍增，除咗3萬蚊店長月薪外，每月額外有4萬蚊花紅，加埋廣告收入，月入近6位數。不過，人紅是非多，有傳後生時行「古惑」嘅威威壓力大到爆燈，要做運動減壓，問到會否擔心再被挖「舊史」？他說：「唔好諗，做好o依家嘅嘢，唔開心只會影響表現。」採訪：方騫平 攝影：沈健程當日威威衝出荃灣去美孚做運動，沿途有唔少「威威豬」（Fans）為他打氣，鼓勵佢加油。威威走入商場只係短短十分鐘，即被老中青甚至南亞裔學生妹求合照，更對威威說：「好靚仔，梗係認得佢啦！」其中一位師奶開心說：「我專登去荃灣（肉店）兜咗個圈，但見唔到佢呀！竟然喺呢度見到……」另一位Fans就好奇問：「係咪喺呢度開檔？」最後連大叔都加入「威威集郵行動」。得到「威威豬」打氣，威威心情好返好多，向來熱愛運動的他，玩攀石時，只需三扒兩撥就爬到上頂。每月多咗幾千蚊有傳威威家陣月入7萬，他發出鬼馬笑聲否認：「你（記者）收錯風喇！冇咁多，只係多咗『幾千蚊』，啲錢留返嚟畀小朋友返小學用，o依家收入夠自己及家人用。」居於屯門屋邨的他表示未有錢買樓，然後又再笑住爆少少：「其實嗰幾萬蚊，係銀行數字嚟，每月得呢個數字喺銀行。」威威話自己好慳家，早上食個麵包，午餐帶飯，冇時間食就留做晚餐，有時食20蚊蒸飯，每日最多用60蚊，用多咗冷氣錢就要扣減其他開支，仲許下承諾同老婆會共患難及共富貴：「冇良心嘅事我唔會做，有家人嘅支持，我先有勇氣行到呢步。」唔戴罩都見得人對於被踢爆當年做過傳銷，威威抱正面態度回應，表示當時只係想搵多個錢養家。至於被指舊照唔討好，他回應說：「我唔會刻意諗人哋點睇我，我就係我，只係做返自己，我又冇呃過人，冇整過容，其實住所及荃灣區街坊，冇邊個冇見過我除口罩個樣，疫情緩和幾時都可以除，我個樣唔係唔見得人，唔係只賣對眼。」至於有網友指他係黑社會，他開直播喊住否認：「我係基層出身，但點解屋邨長大就係黑社會？有紋身唔係好人？就俾人歧視……」希望大家不要再標籤佢。