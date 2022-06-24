鄭融個唱增設網上直播

鄭融將於7月16日在旺角麥花臣場館，舉行今年首次個人演唱會《"TRUTH AND DARE" 鄭融演唱會 2022》，優先預購門票已售罄，主辦方為答謝歌迷的支持，決定增設網上直播，讓不同地方的歌迷可以透過網絡觀看。



鄭融對此消息感到興奮：「這是我第一次在演唱會中加插網上直播的部份，不同地方的歌迷可以衝破地域的限制，實時透過網絡看到這次的表演，我覺得很新鮮、很興奮。」直播門票將於6月26日正式發售。