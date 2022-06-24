■李佳芯和拍檔黃庭鋒暢談夢中奇遇。

■何天兒亦有出席。

■《夢中．情．人》台前幕後齊出席宣傳活動。

李佳芯(Ali)和黃庭鋒等台前幕後，昨日齊出席myTV SUPER原創綜藝節目《夢中．情．人》宣傳活動，暢談發夢的話題。Ali最難忘夢中在中環上空飛來飛去及被喪屍追等，早前就遇上「被鬼壓」！李佳芯(Ali)昨日在活動中透露，小時候經常發飛起來的夢，最深刻是夢見自己在中環天空飛來飛去，最驚恐的夢境就是被喪屍追及跌落樓！笑問被追求會否發惡夢？Ali笑道：「被男人追怎會發惡夢，可能是被對方追到天腳底吧！哈哈！」Ali又透露，最近遇過「被鬼壓」，她憶述當時夢境是全黑地方，但見到一張有光線的黑白相，相中的女人望着她笑！Ali當時動彈不得，睡醒後發現相中人是自己，是朋友早前所攝，她放在牀邊的照片。Ali笑言：「原來我都驚自己，哈哈！（近日拍《好聲好戲》壓力大所致？）係喎！這節目一開始我就發這個夢，（節目中獲甚麼評語？ ）剛拍一集，暫時還好，當然有進步空間，希望下次不會甩嘴。」多備乾糧應對停電居於天水圍的黃庭鋒表示，擬搬回市區居住，談到天水圍日前大停電，他稱是第一次遇上大停電，冷氣突然停下來，全屋燈光盡熄，有鄰居小朋友更大叫有怪獸！他說：「好驚！人生未遇過，腦內問發生何事，家中亦沒有糧食。」他等了三個小時後，決定暫時到母親家中暫住，他笑言：「以後會買多些乾糧放在家中，也希望能在市區買多一個物業。」同場的譚永浩說夢見黃庭鋒赤條條躺在面前，在旁的何天兒就笑他是否暗戀對方，譚永浩就尷尬地連聲否認！