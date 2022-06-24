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懶理「驗親價」升至1000萬　陳凱琳慶生全家出動晒親情

2022-06-24 列印
■（右起）Derek、陳凱琳、Joyce及父母一家人親情洋溢。
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林作日前公開向陳凱琳（Grace）的孖生細佬Derek挑機，揚言陳氏父子驗DNA證實是父子，他會付出100萬。林作昨稱，獲母親答應借錢加碼，利誘「驗親價」升至1000萬元。

與Derek昨日齊踏入31歲的Grace，懶理林作加碼挑機，在社交網貼出姊弟和父母及大家姐Joyce一起慶生的短片，他們在短片中擺出多個甫士，當中有不少鬼馬動作。

Grace以英文發文道：「如果沒我們美麗、美妙、耐心、堅韌、善良、愚蠢、有趣、搞笑、支持和絕對充滿愛的家庭，我們就不會成為今天的我們！你對我們來說意味着整個世界，謝謝你把快樂放在我們的生日。」

而Grace的老公鄭嘉穎亦在社交網貼出老婆的靚相，並大讚她是110分好老婆和好媽媽！■陳凱琳一家人擺出多個鬼馬甫士。
■陳凱琳一家人擺出多個鬼馬甫士。
■陳凱琳指自己的家庭絕對充滿愛！
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