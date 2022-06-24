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具俊曄為證真心　紋大S名字上身

2022-06-24 列印
■大S當日穿上性感靚裙晒香肩。
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徐熙媛（大S）今年3月再婚閃嫁韓星具俊曄，兩人的婚照近日陸續曝光。

化妝師日前公開多張大S和老公婚禮照片，可見具俊曄情深親吻大S，一對新人的「愛的紋身」亦盡現網友眼前！另外，具俊曄接受好友劉在錫的節目訪問時，透露婚戒紋身是大S提議，他背上的紋身是代表大S的星座和名字，代表他對大S的愛永遠不變！■具俊曄激吻新娘子大S。
■具俊曄激吻新娘子大S。
■大S和具俊曄均在左手無名指紋上婚戒。
■大S和具俊曄均在左手無名指紋上婚戒。
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