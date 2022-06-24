■步姐曾稱自己差點被松浦「毀掉」。

■恭子亦被松浦形容為「老太婆」。

濱崎步舊愛、avex社長松浦勝人近日在網上頻道，直播品評多位知名日本女星。松浦談到深田恭子時說：「是我朋友的女友。」他指39歲的恭子、46歲的內田有紀及43歲的步姐已是「老太婆」！他續道：「以前覺得北川景子很漂亮，不知哪裏有『整』過，後來就不覺得她漂亮了。菜菜緒就完全不行，是普通的『大隻女』。」松浦又指有朋友的舊愛石原聰美「黐身」，是「很煩的人」！