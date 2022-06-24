任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月24日 星期五
熱門： 消費券陳肇始林作李丞責阿富汗

日報新聞 > 娛樂

濱崎步遭舊愛嫌老　北川景子被質疑整容

2022-06-24 列印
■現年35歲的北川景子公認是靚女。
Previous Next

濱崎步舊愛、avex社長松浦勝人近日在網上頻道，直播品評多位知名日本女星。松浦談到深田恭子時說：「是我朋友的女友。」他指39歲的恭子、46歲的內田有紀及43歲的步姐已是「老太婆」！

他續道：「以前覺得北川景子很漂亮，不知哪裏有『整』過，後來就不覺得她漂亮了。菜菜緒就完全不行，是普通的『大隻女』。」松浦又指有朋友的舊愛石原聰美「黐身」，是「很煩的人」！■步姐曾稱自己差點被松浦「毀掉」。
■步姐曾稱自己差點被松浦「毀掉」。
■恭子亦被松浦形容為「老太婆」。
■恭子亦被松浦形容為「老太婆」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd