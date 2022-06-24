《嘉嘉醫療自助班》拍上癮 ﻿敖嘉年梁嘉琪狂攞醫生卡片﻿﻿﻿

■疫情令嘉琪跟朋友合資的服裝品牌K times 2生意大受影響，最近有消費券才稍為好轉。

■嘉年和嘉琪在節目中會訪問醫生及嘉賓，這集嘉賓有鍾慧冰。

■嘉年最近忙於為ViuTV新劇《野人老師》開工。

■嘉年和嘉琪雖然是首次拍檔做主持，兩人都覺得好合拍。

■嘉琪大讚嘉年令後輩很安心，令急躁的她都變得平靜。

■嘉年欣賞嘉琪有諗法，一齊拍檔做節目特別有火花。

敖嘉年和梁嘉琪相識十多年，最近首度合作主持開電視節目《嘉嘉醫療自助班》，兩人都開心表示拍節目有好多得着，因趁機可以瘋狂問醫生問題，除了自己醫學常識有增進，連身邊人都受惠。兩人更加拍到上癮，強烈要求開第二季外，更希望再有合作機會，嘉琪最想跟嘉年合作拍劇。 採訪：杜杜 攝影：沈健程髮型：Rigel Ng@ Rigel's Beauty Arts（嘉年） 化妝：Philip Lee@HAiR（嘉年）服裝：Bespoked Ian Chang（嘉年）、K times 2（嘉琪） 場地：The AIR（The ONE）節目每集就不同主題邀請醫生，拆解坊間好多謬誤與迷思，嘉琪和嘉年都有趁機向醫生請教，嘉琪說：「o依家互聯網咁發達，大家有病唔係第一時間睇醫生，而係上網查，包括我自己都係，但愈查就會愈驚，發覺好多病個病徵好似，所以今次每集拍完，我就捉住醫生攞卡片，問佢好多問題，仲幫屋企人問埋。」不過嘉年坦言問完醫生，反而好沮喪，「近年我睇得多電話、電腦，近視同散光都加深咗，食啲坊間保養品希望有幫助，但醫生話食冇問題，維他命對身體有益處，但係可唔可以令到佢變返好？係唔得嘅。」嘉琪即笑言：「死咗條心啦你！」兩人異口同聲話，節目會警惕他們更注重生活習慣，才能保持健康體魄。令人安心的前輩兩人拍檔後更覺得未夠喉，嘉琪更加想跟前輩繼續學嘢，「可唔可以繼續呀！？我不嬲好欣賞嘉年，一路都好想同佢合作，每次見到佢，畀我覺得係好安心一個前輩。」嘉年搞笑問她：「有啲咩前輩係好危險㗎！？哈哈！」嘉琪再補充：「安心係喺佢面前做任何嘢，都會好包容我，佢又有個好靜嘅氣場，因為我個人好急躁，今次知道同佢合作，第一個反應係『Yes！』。」而嘉年則讚嘉琪聰明，是個好對手，「合作最緊要開心，佢又好活潑，好清楚點樣做，有自己idea，主持方面佢係我前輩，主持嘅火花係好緊要，除咗醫療之外，我哋可以有其他合作。」嘉琪即提議，「我好想同佢拍劇，好想向佢學習。」