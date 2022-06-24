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港姐第三輪面試胸戰升級 Erika離奇變索 Cherry微露半球

2022-06-24 列印
■Erika以黑色喱士短裙面試，十分搶鏡。
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《2022香港小姐競選》昨日進行第三輪面試，舊臉孔連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（Denice）、爆炸頭Astrid、「翻版孫藝珍」梁超怡等繼續有得留低，爭取入圍名額。不知是否昨日天氣炎熱，不少佳麗都以吊帶示人，「胸戰」全面升級。

27位佳麗昨日到電視城進行港姐第三輪面試，不知是否天氣炎熱或是已進入淘汰階段，不少佳麗都以吊帶裙現身，更不吝嗇大晒身材行性感吸睛。

上次面試未見突出的Erika，昨日穿上黑色低胸吊帶短裙示人，展露身材，信心十足，更被網民指有氣質，突然變索女。另外，自稱是KOL的Cherry亦以白色谷胸連身裙面試，微露半球，一副戰鬥格。
梁超怡順利晉級

之前兩輪面試被捧為大熱的連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）同樣以黑色吊帶裙出戰，性感又健康。另外，林俊賢女兒林卓錡（Denice）、第二輪亮相後被網民大讚仙氣的海外佳麗「翻版孫藝珍」梁超怡、令人「驚艷」的爆炸頭Astrid、獲郭秀雲做提名人的梁家琪（Khaki）、清純甜美的Hebe、「翻版舒淇」譚筱白、實習醫生Chloe、曾面試過港姐不入圍又選過亞姐的Janice，亦同樣順利晉身第三圈，有機會爭取入圍。
Sharon恭喜連詩雅

Sharon被問可有恭喜師姐連詩雅和陳家樂訂婚，她即笑說：「梗係有啦。」至於在電視城門口谷胸上陣的Catherine突然平胸，身材變幻莫測。在大熱天時仍戴着頸巾拎着厚褸的Tinnie，雖然在電視城門口一度露底，但在面試場地讓傳媒拍照時已整理好衣服，但在背後仍露出黑Bra，22歲的Noami拍照時頭髮蓬鬆，顯得緊張，放鬆後即面露笑容，並表示有信心入圍。■Cherry的衣領低到露胸，認真養眼。
■Cherry的衣領低到露胸，認真養眼。
■連詩雅師妹Sharon的黑色吊帶裙，簡單性感。
■連詩雅師妹Sharon的黑色吊帶裙，簡單性感。
■林俊賢女兒林卓錡順利進入第三圈。
■林俊賢女兒林卓錡順利進入第三圈。
■梁超怡被網民大讚似孫藝珍。
■梁超怡被網民大讚似孫藝珍。
■清純甜美的Hebe一如所料可以晉級。
■清純甜美的Hebe一如所料可以晉級。
■「翻版舒淇」譚筱白以另類打扮現身。
■「翻版舒淇」譚筱白以另類打扮現身。
■獲郭秀雲做提名人的梁家琪，身材亦不俗。
■獲郭秀雲做提名人的梁家琪，身材亦不俗。
■爆炸頭Astrid竟然有得入第三輪面試。
■爆炸頭Astrid竟然有得入第三輪面試。
■Tinnie背後露出黑Bra，認真騎呢。
■Tinnie背後露出黑Bra，認真騎呢。
■Catherine身材突然變平，好離奇。
■Catherine身材突然變平，好離奇。
■Maggie雖然谷胸上陣，但就成面油，有點礙眼。
■Maggie雖然谷胸上陣，但就成面油，有點礙眼。
■Reina一身健康膚色，來自英國。
■Reina一身健康膚色，來自英國。
■Jane是碩士生，但外表略為平凡。
■Jane是碩士生，但外表略為平凡。
■Cynthia被指個樣好人工化。
■Cynthia被指個樣好人工化。
■Wendy面對傳媒好緊張。
■Wendy面對傳媒好緊張。
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