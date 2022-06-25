棠哥解釋2018年舉行完《三生有幸經典演唱會》後，本來打算2019年再搞，但因疫情被迫一改再改，「延咗三次期啦！」基哥搞笑話大家同三字好有緣，「三生，我哋又等咗三年，不過下一次唔好等三年，等下年好啦！」三人又話再合作相當開心，基哥說：「好得意嘅，一個人真係比較單調啲，當然一個人鍾意唱乜就唱乜，但係三個人一齊嗰種火花，又係另一種感受同玩法。」
預告開場有驚嚇位
三人都有豐富演出經驗，但開騷前依然會花很長時間準備，尤其是視力不佳的棠哥，「自己個唱，我會叫公司唔好book個mon，無謂嘥錢，所以我一定要全部歌詞記晒入腦，花多好多時間。後生嗰時我學首歌，四、五日就記晒，o依家要四、五個禮拜。」三人亦會做運動及戒口，基哥更搞笑話：「我要同老婆分房瞓，保持精力，哈哈！講笑啫！」其實基哥和德哥都會選擇晚間緩步跑，而棠哥就會曲不離口練氣，棠哥說：「唱歌係種氣功嚟，係可以成日keep住個最好狀況。」不過疫情下，德哥話最緊要減少外出，「到時要隔離七日或者十四日就大件事，所以開騷前唔去街。」
由於香港開騷場地相當緊張，三人坦承今次開騷後，不知幾時再有機會，着粉絲要好好珍惜機會，棠哥無奈呻一直想跟葉麗儀再開「雙葉」演唱會都不成功，「不嬲香港攞場地係出名難，我同葉麗儀申請咗紅館八次都攞唔到。」德哥又預告粉絲除了不能錯過今次演出，更不要遲入場錯過棠哥精心設計的opening，棠哥繼續賣關子，「係個好特別嘅opening，你諗我哋唔到。」基哥就形容，「好頻蹸opening！最低限度未試過演唱會會驚嚇嘛！到時大家就會知！」