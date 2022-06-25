■棠哥開騷前一定會戒食刺激食物，保護靚聲。

■自言躁底的基哥，開騷前一定會戒食煎炸食物。

■除了跑步，德哥最愛打高爾夫球keep fit。

■《三生有幸》於7月15日起，假伊利沙伯體育館舉行。

■今次演唱會海報，由基哥太太王青霞（Chris）親手畫的油畫所做。

■2018年，葉振棠、李龍基和陳浩德首次合作舉行《三生有幸》演唱會。

葉振棠、李龍基和陳浩德相隔3年再度合作舉行《三生有幸經典演唱會》，其實這個騷他們原定計劃每年搞一次，但被疫情打亂了。雖然三位前輩演出經驗相當豐富，但原來他們依然需要練歌和戒口做準備，而視力不佳的棠哥更要花長時間背歌詞。由於疫情未完，他們還會減少出街來防疫。採訪：杜淑霞 攝影：沈健程棠哥解釋2018年舉行完《三生有幸經典演唱會》後，本來打算2019年再搞，但因疫情被迫一改再改，「延咗三次期啦！」基哥搞笑話大家同三字好有緣，「三生，我哋又等咗三年，不過下一次唔好等三年，等下年好啦！」三人又話再合作相當開心，基哥說：「好得意嘅，一個人真係比較單調啲，當然一個人鍾意唱乜就唱乜，但係三個人一齊嗰種火花，又係另一種感受同玩法。」預告開場有驚嚇位三人都有豐富演出經驗，但開騷前依然會花很長時間準備，尤其是視力不佳的棠哥，「自己個唱，我會叫公司唔好book個mon，無謂嘥錢，所以我一定要全部歌詞記晒入腦，花多好多時間。後生嗰時我學首歌，四、五日就記晒，o依家要四、五個禮拜。」三人亦會做運動及戒口，基哥更搞笑話：「我要同老婆分房瞓，保持精力，哈哈！講笑啫！」其實基哥和德哥都會選擇晚間緩步跑，而棠哥就會曲不離口練氣，棠哥說：「唱歌係種氣功嚟，係可以成日keep住個最好狀況。」不過疫情下，德哥話最緊要減少外出，「到時要隔離七日或者十四日就大件事，所以開騷前唔去街。」由於香港開騷場地相當緊張，三人坦承今次開騷後，不知幾時再有機會，着粉絲要好好珍惜機會，棠哥無奈呻一直想跟葉麗儀再開「雙葉」演唱會都不成功，「不嬲香港攞場地係出名難，我同葉麗儀申請咗紅館八次都攞唔到。」德哥又預告粉絲除了不能錯過今次演出，更不要遲入場錯過棠哥精心設計的opening，棠哥繼續賣關子，「係個好特別嘅opening，你諗我哋唔到。」基哥就形容，「好頻蹸opening！最低限度未試過演唱會會驚嚇嘛！到時大家就會知！」