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RM@BTS獲公司代否認婚訊

2022-06-25 列印
■RM被爆將迎娶富家女fans。
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日前宣佈休團的韓團BTS（防彈少年團）隊長RM，近日被傳將迎娶高學歷富家女fans，女方已向朋友宣佈婚訊，又流出女方與朋友報喜的對話內容截圖。

RM在去年12月曾被爆料，指與圈外女友拍拖兩年。BTS所屬的公司隨後發表聲明，指「結婚傳聞毫無事實根據」。
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