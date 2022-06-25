阿嬌助阿Sa登門捉姦

阿Sa（蔡卓妍）日前在綜藝節目《遲到的戀人》自爆剛入行時，親睹男友出軌，她指阿嬌（鍾欣潼）也認識男方。



阿Sa透露，有一次打電話未能聯絡男友，「結果晚上阿嬌就說，那個男生現在跟另一個女生約會，我說：『吓，真的嗎？』她就帶我去了，然後門一打開，我就看到那時候的男朋友跟一個女生在一起。」



有網民就估涉事的阿Sa舊愛，可能是她的前夫鄭中基。