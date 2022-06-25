■林作日前加碼1000萬元，誘Derek父子驗DNA。

林作連日向陳凱琳（Grace）的孖生細佬Derek挑機，揚言加碼至1,000萬元，利誘Derek和父親驗DNA。林作昨日在社交網稱獲Derek回覆，並發佈Derek的短片，片中見Derek表達對父親的愛意，更透露將離港。林作指Derek可能不想面對壓力而欲離港，他寫道：「我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。一家人和睦最好。本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件……我有推波助瀾……只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線……讓你們家可以齊齊整整。」