任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月25日 星期六
熱門： 消費券珍寶海鮮舫林作李丞責阿富汗

日報新聞 > 娛樂

願放棄1000萬挑機　林作知衰勸Derek不要離港　

2022-06-25 列印
■Derek在短片透露，將會離開香港。
Previous Next

林作連日向陳凱琳（Grace）的孖生細佬Derek挑機，揚言加碼至1,000萬元，利誘Derek和父親驗DNA。林作昨日在社交網稱獲Derek回覆，並發佈Derek的短片，片中見Derek表達對父親的愛意，更透露將離港。

林作指Derek可能不想面對壓力而欲離港，他寫道：「我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。一家人和睦最好。本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件……我有推波助瀾……只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線……讓你們家可以齊齊整整。」■林作日前加碼1000萬元，誘Derek父子驗DNA。
■林作日前加碼1000萬元，誘Derek父子驗DNA。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd