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肥媽確診未能演出回歸騷

2022-06-25 列印
■肥媽已向當局申報，會根據指引在房間隔離7天。
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肥媽（Maria）昨日透過短片透露確診新冠肺炎，對於未能演出「香港回歸25周年」慶祝活動，感到很可惜。

肥媽回覆記者致電時有咳嗽，她坦言每天做運動前會做快測，前天行山後到大埔街市買帽，又到食肆吃燒鵝瀨，進食時除過口罩外，全程戴口罩及不時消毒雙手。

她坦言：「第一波疫情到現在未染疫，自己非常小心，可能街市人多且在食肆用餐而受感染。今朝早發燒、咳嗽，頭痛欲裂。」她的病情現已紓緩很多。
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