肥媽確診未能演出回歸騷

夏至那天起得略早，打電話約朋友打網球，他很驚訝這麼早收到我的電話。其實也沒有多早，只是熟朋友都知道我晚睡晚起，稍為起得早一點便有點出人意料。健康之道總是叫人早睡早起，理由是晚睡對身體不好。尤其是中醫將...

2022-06-25